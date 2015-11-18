Рубль слабеет к евро, но укрепляется к доллару, игнорируя поведение нефтяных котировок

В среду курс рубля на открытии сессии укрепился, хотя цены на нефть оставались на низких уровнях. Возможно, инвесторы вдохновились, когда президент США Барак Обама дал позитивную оценку действиям России в решении сирийского кризиса. В начале торгов курс доллара упал ниже 65 руб., курс евро был около 69 руб.

Многие эксперты отмечают, что рубль продолжает противостоять новостям о падении сырьевых цен — рубль как будто на время «отвязался» от нефтяных котировок и сосредоточился на событиях и заявлениях с форума G20. Вчера USD/RUB закрылась на уровне 64,92, EUR/RUB – на отметке 69,00. Поддержать рубль могли также заявления агентства S&P о том, что улучшение взаимоотношений между Россией и США поможет росту рейтинга России, а со временем даже повысит вероятность снятия санкций. Но для аналитиков показалось странным, что рубль никак не отреагировал на заявление ФСБ о том, что самолет А321 упал в результате теракта.

Сегодня, похоже, рубль снова игнорировал негативные движения на сырьевых рынках. Однако к 13:00 мск нефтяные котировки демонстрируют рост: Brent торговалась на уровне $44,42 (+1,96%) за баррель, WTI – на уровне $41,23 (+1,39%). В это время пара USD/RUB была на отметке 64,72 (-0,3%), а EUR/RUB – на отметке 69,11 (+0,17%).