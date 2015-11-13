Как определить форекс брокера «кухню
Аналитика и прогнозы

Как определить форекс брокера «кухню

13 ноября 2015, 16:00
CHESTER11
CHESTER11
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Ниже перечислены основные признаки «кухни» и методы, которыми они сливают трейдеров:

  •  Первое на что следует обратить свое внимание при выборе форекс брокера-это регистрация компании! Если она находиться в оффшорной зоне и Вам менеджер говорит, что это сделано с целью оптимизации налоговых платежей . Но по факту, это сделано для того, что бы избежать проблем в случае не выплат средств своим клиентам или на случай банкротства компании.
  •  Подделка свидетельств о регистрации компании, разрешений, сертификатов и грамот — якобы полученных в других странах. В режиме онлайн можно проверить любую регуляцию. А сертификаты в наше время легко покупаются. Поэтому большое количество наград и лицензий далеко не показатель качества.
  •  Огромное количество негатива в интернете, жалоб, отзывов.
  •  Нереальные условия торговли — низкие фиксированные спреды, комиссии, отсутствие свопов, всевозможные бонусы, акции.
  •  Платные ознакомительные семинары и тренинги, в конце которых Вам предложат открыть счет, куда и будут зачислены Ваши средства потраченные на семинар/тренинг, но что б их вывести, их нужно будет отработать. Агрессивная реклама : СМИ-газеты, журналы, радио и телевидение. В интернете – вирусная реклама ; публикация фиктивных отзывов на проплаченных сайтах, где они имеют доступ к корректировкам и удалению отзывов; видео ролики со знаменитостями, прямая реклама в соц.сетях и на сайтах
  • Продажа «прибыльных» торговых систем и роботов. Которые,

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