Минфин Украины заявил о готовности объявить дефолт

Москва может объявить дефолт Украине в том случае, если власти этот страны вовремя не проведут платеж по облигациям на три млрд долларов.

Об этом в пятницу, 13 ноября, заявила глава украинского Минфина Наталья Яресько. «Если мы не сделаем платеж — да. Но я думаю, что сейчас рано думать о том, что будем делать мы, что они. Это будет спекуляция с нашей и с их стороны. Мы все готовимся ко всем возможностям», — сказала она в эфире «Пятого канала».

Политик также отметила, что на сегодняшний день Киев не в состоянии оплатить долг, так как имеет конкретные параметры возможных выплат по программе МВФ. Министр также добавила, что открыта к встрече с российским коллегой для диалога на тему реструктуризации.