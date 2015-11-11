Китай хочет нарастить ВВП с помощью увеличения рождаемости

Недавно китайские власти разрешили семьям иметь двух детей, и, по мнению некоторых аналитиков, это должно повысить рост экономики Китая на 0,5%. Причина простая — рабочей силы в стране станет больше. Подсчеты чиновников говорят о том, что рабочая сила может увеличиться на 30%, а доля стареющего населения снизится на 2% к 2050 году. Однако, пока конкретных целей по этим показателям никто не ставил.

Зампредседателя комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ван Пэйань заявил журналистам: "В долгосрочной перспективе положительное влияние на рост экономики будет значительным". Кроме того, президент КНР Си Цзиньпин еще на прошлой неделе говорил, что ежегодный рост экономики должен достичь 7% в ближайшие пять лет.

Коммунистическая партия Китая две недели назад объявила, что смягчит многолетнюю политику "одна семья - один ребенок", но пока не все уверены, что сейчас это как-то поможет экономике. С другой стороны, рост численности населения увеличит спрос на недвижимость, образование, здравоохранение, предметы первой необходимости, и, конечно, позволит очень быстро нарастить трудовые ресурсы.