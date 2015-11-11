Евро колеблется из-за португальского риска, австралиец игнорирует китайские отчеты

В среду утром евро колеблется, так как политическая неопределенность в Португалии давит на курс валюты. Кроме того, рынки уже готовятся к дальнейшему смягчение монетарной политики со стороны Европейского центрального банка. Австралийский доллар, который часто используется как «заместитель» связанных с Китаем сделок, осматривается на данные о росте промышленного производства второй по величине экономики в ​​мире примерно на уровне ожиданий.

Евро утром скатывался до уровней 1,070 в паре с долларом, однако вновь поднялся до отметки 1,0756 к 11:23 мск. Во вторник пара EUR/USD падала до 1,0684 после того, как пробила отметку 1,0704 в прошлую пятницу. Инвесторы осторожны с евро после того, как правительственное меньшинство Португалии рухнуло, а левые партии свергли правящих правоцентристов. Это первый подобный шаг против избранного правительства с конца диктатуры в 1974 году. "В то время как политическая неопределенность в Португалии не сулит ничего хорошего для евро, греческий сценарий маловероятен. Фискальная политика Португалии более управляемая, чем в Греции, - говорит Элиас Хаддад, валютный стратег Commonwealth Bank. - Скорее всего, ожидания от ЕЦБ смягчения политики продолжит оказывать на евро понижательное давление".

В Азии доллар немного отступил вниз с индексом доллара на уровне 98,88, но трейдеры говорят, что есть еще сигналы для поддержки американской валюты. "Рынки уже пришли к выводу, что ФРС будет повышать ставки в декабре, и я не думаю, что картина изменится. Скорее всего, доллар в дальнейшем еще укрепится ближе к заседанию ФРС (15-16 декабря)", - считает трейдер в японском банке.

Против иены доллар упал до отметки 123,06, но пока не доходит до месячного пика в 123,60. Австралиец пошел вверх на 0,5%, к 11:31 мск пара AUD/USD торговалась на уровне 0,7060. Как оказалось, австралиец мало зависит от цифры, показывающей слабый рост китайского промпроизводства в 5,6% в октябре, тогда как ожидали увидеть рост на 5,8%. Австралиец пока еще в пределах досягаемости месячного минимума в 0,7016.



