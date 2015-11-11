Нефть дешевеет на фоне роста запасов и замедления азиатских экономик

В среду утром цены на нефть падают — инвесторы реагируют на то, что отраслевые отчеты показали увеличение запасов в США, в то время как объем промышленного производства в Китае замедлился. Кроме того, появились страхи о том, что экономика Японии, возможно, падает в рецессию с кучей своих проблем. К 11:11 мск фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 0,58% - до отметки $47,82 за баррель, а на WTI – до отметки $43,70 (-1,16%).

Запасы нефти в США выросли на 6,3 млн баррелей за прошлую неделю — до 486,1 млн баррелей, по данным Американского института нефти. В среднем аналитики ожидали увидеть рост на 1 млн баррелей.

Что касается спроса, то здесь уверенность среди японских производителей падает в ноябре - третий месяц подряд, как показал опрос Reuters. Есть опасения, что Китай под влиянием замедления внешнего спроса, возможно, толкает вторую крупнейшую экономику в Азии в рецессию. "Слабость мирового производства оказывает давление на спрос на энергетическое сырье", - говорит аналитик JBC Energy, также добавив, что ожидается значительное падение спроса на нефть в 2016 году.

В Китае объем промышленного производства рос медленнее, чем ожидалось - в годовом выражении он составил всего 5,6% в октябре, тогда как аналитики ожидали увидеть рост на 5,8% с отметки 5,7% в сентябре. Спрос на нефть в Китае вырос на 0,9% в октябре по сравнению с прошлым годом - до 10,14 млн баррелей в сутки. Многие аналитики ожидали замедления.

Рынок нефти все еще ищет любые намеки на изменение политики от Организации стран-экспортеров нефти. Однако BNP Paribas говорит, что ОПЕК продолжит бороться за долю на рынке. "С приближением следующего заседания ОПЕК (4 декабря) спекуляций о том, что будет делать картель, становится все больше. Мы не ждем каких-либо сюрпризов от следующей встречи ОПЕК", - сказали в банке.