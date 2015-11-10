Стабилизация цен на нефть придет из Китая

Уже больше года эксперты из разных стран твердят, что нефтяной кризис в мире начался из-за переизбытка предложения сырья на рынке. Однако, недавно заговорили о том, что низкие нефтяные котировки могут помочь активному росту спроса в Азии, и со временем эти изменения приблизят рынок к равновесию, и пусть даже ОПЕК ни в какую не хочет соглашаться на снижение уровней добычи.

Давно известно, что Япония, Южная Корея и Индия - одни из крупнейших импортеров нефти в мире, а Китай с огромным успехом борется за лидерство по этому показателю с США. "Для многих азиатских стран текущие цены на нефть привлекательны в краткосрочной перспективе. Вполне возможно, что уровень спроса очень скоро отреагирует на привлекательность цен", - говорит министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими. Об этом он, кстати, сказал, когда вышли октябрьские отчеты из Китая - импорт в страну составил 6,3 млн баррелей сырой нефти в сутки, причем годовой прирост оценили в 9,4%.

Очень хорошо поддерживает импорт Китай, особенно после строительства и запуска новых хранилищ — в принципе, за это надо сказать отдельное спасибо властям, которые сделали нефтеперерабатывающую отрасль более доступной для независимых нефтяных игроков.

"Мы ожидаем, что низкие цены на нефть и продолжающаяся «накопительная» активность Китая поддержат импорт нефти на высоком уровне и в следующие пять лет, несмотря на замедление темпов роста экономики", - считает аналитик BMI Research Аурелия Бритч.

Издание Financial Times вновь опубликовало информацию о том, что Саудовская Аравия не собирается сокращать добычу "черного золота". «Стоимость барреля не может оставаться вечно ниже $50», - считает экономист банка OCBC Барнабас Ган. Посылы ОАЭ и Ирана о том, что им нужны более высокие цены на нефть, заставляют беспокоиться ОПЕК.

Сегодня утром нефтяные котировки в целом снижались: к 12:51 мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $47,76 (-0,34%), а вот WTI к этому времени немного поднимается - она торгуется на уровне $43,9 за баррель (+0,07%).