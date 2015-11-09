Критерии лучшего брокера для скальпинга

Скальпинг очень прибыльный стиль торговли. Но «кухни» не дают нормально торговать таким методом. Узнайте, какие брокеры относятся к скальпингу положительно, и позволят Вам максимизировать Вашу прибыль.

До того, как выбирать лучшего брокера для скальпинга, давайте сначала рассмотрим, что такое скальпинг.

Скальпинг – вариант краткосрочной торговли, при которой трейдер пытается поймать наилучший момент для входа в позицию, и выходит из нее, как только прибыль достигает необходимого уровня, обычно это 2-20 пунктов.

Скальпер может совершить за один торговый день от 5 до 50 крупных сделок. И чем меньше спред получает трейдер во время торговли, тем лучше и прибыльнее его торговая система.

Сейчас скальпинг очень популярен, как среди новичков, так и среди трейдеров со стажем, причем его можно применять на любом финансовом рынке, а не только на форексе.

Для тех, кто уже более опытный в форексе не секрет, что 9 из 10 брокеров зарабатывает за счет слива трейдером счета. И таким компаниям не выгодно работать со скальперами, так как их тяжело контролировать в плане прибыльности. Именно по этому, очень часто можно встретить различного рода ограничения, на торговлю прописанные в договоре. Но зачастую брокер просто начинает Вам мешать торговать (начинает Вас сливать): отказ от исполнения сделки, проскальзывания, реквоты, ложные котировки и задержи при исполнении ордеров, а также много другое.

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