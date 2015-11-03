Цены на нефть остаются под давлением избыточного предложения

Фьючерсы на нефть дешевеют во вторник. Brent с поставкой в декабре стоит к 10.47 мск 48,65 долларов за баррель, фьючерсы на WTI - $46,17.

На нефтяные цены давит переизбыток сырья на рынке и опасения того, что доллар укрепится, когда ФРС повысит процентную ставку. В России производство достигло максимума с советских времен, а прогнозы спроса в Китае тем временем слабеют.

В своем утреннем письме для клиентов ANZ пишет: «Нефть остается под давлением из-за поступающих новостей о добыче в странах-производителях и в силу замедления китайского спроса. Добыча российской нефти в четвертый раз за год побил все постсоветские рекорды, а новости из Ирана добавляют негатива в картину цен на сырье».

Между тем производители в Персидском заливе откладывают некоторые операции по техобслуживанию нефтяных вышек до следующего года, чтобы сохранить производство на высоком уровне и сократить расходы, поскольку низкие цены прогнозируются и на 2016 год.

Ожидаемого падения добычи нефти в США вряд ли будет достаточно, чтобы в значительной мере уменьшить избыток на рынке. Сейчас в мире добывается примерно на 1 млн баррелей нефти в день больше, чем требуется. По оценкам Goldman Sachs, в 2016 добыча нефти в США сократится на 35 тысяч баррелей в день, однако может получиться и так, что отказ от неэффективных скважин и перенос мощностей может привести и к увеличению производства в 2015 — 16 гг.

Сегодня ожидается выход отчета Американского института нефти. По результатам опроса Reuters, предполагается, что запасы нефти, вероятно, выросли на 2,7 млн баррелей за прошлую неделю. Это будет уже шестая подряд неделя увеличения запасов (на фоне роста поставки, опережающего спрос). Официальные данные от Управления энергетической информации ожидаются завтра.