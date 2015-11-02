Золото на четырехнедельном минимуме

К 15.43 мск декабрьские фьючерсы на золото подешевели на 0,28% до цены в 1 138,20 доллара за тройскую унцию. Спотовое золото снизилось сегодня на 0,35% до отметки 1 137,96. Это минимальная цена с пятого октября.

Распродажа драгоценного металла продолжается четвертую сессию подряд: ухудшились технические сигналы, и инвесторы снова начали опасаться того, что ФРС США все-таки поднимет свою процентную ставку на декабрьском заседании.

Металлу не удалось извлечь выгоду из падения курса доллара после слабой промышленной статистики из Китая, которая оказала поддержку валютам-убежищам (таким, как, скажем, иена).

Напомним, что золото выросло в прошлом месяце на спекуляциях о том, что ослабление глобальной экономики может вынудить ФРС отложить повышение ставок до следующего года. Но ястребиный тон представителей американского регулятора на прошлой неделе вызвал активную распродажу слитков.

«Тот факт, что ФРС готова повысить ставки, даже при условии низкой инфляции, — это медвежья лапа на золотых котировках в краткосрочной перспективе», — пишут эксперты рынка.

По ожиданиям аналитиков, спотовое золото проверит поддержку на уровне $1 131, пробой которого перенесет уровень следующей поддержки к $1 119.