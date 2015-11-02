Рубль падает: курс доллара выше 64,3 руб., курс евро выше 70,9 руб.

В понедельник днем российский рубль возобновил падение — котировки снижаются вместе с падающими ценами на нефть. Таким образом, первые торги ноября начались ослаблением рубля. К 13:55 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 64,31 (+0,41%), а EUR/RUB — на уровне 70,95 (+0,91%). Brent к этому времени торговалась по $48,81 (-1,5%) за баррель, а фьючерсы на WTI – около $45,8 (-1,7%).

В пятницу нефтяные котировки заметно укрепились после отчетов о снижении числа действующих буровых установок в США, когда рынок подумал о вероятном спаде добычи в предстоящие месяцы. Кроме того, в октябре котировки поддержали намеки ФРС о возможности повышения ставки на декабрьском заседании. Но та вера в рост мировой экономики быстро улетучилась, подъем оказался слишком краткосрочным.

Сегодня падение на рынках произошло после публикации официального индекса PMI Китая за октябрь — индикатор показал снижение, и это значит, что китайская экономика продолжает замедляться.

Ожидания рынков сталкиваются с реальностью, поэтому инвесторы зачастую очень бурно реагируют на экономические отчеты. На этой неделе ожидается большой блок статистики – PMI (еврозона, США) и данные по рынку труда в США. В прошлую пятницу решение Банка России практически никак не повлияло на курс российской валюты, хотя по итогам торгов рубль и вырос — но он сделал это по большей мере за счет роста цен на нефть и ослабления доллара к мировым валютам.

По мнению некоторых российских аналитиков, рубль может в течение дня показать умеренное укрепление — до уровня 63,50 в паре с долларом, и если это произойдет, то дальнейшей целью будут минимумы прошлой недели — 62 руб. за доллар. Но для этого нужна положительная динамика нефтяных котировок.