Гибридные финансовые войны



Сбербанк в течение одной недели в декабре 2014 года лишился 1,3 триллиона рублей наличных денег или 300 тонн наличности из-за паники населения на фоне хорошо спланированной атаки, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Мы не могли себе представить ни в одном стресс-тесте, что с такой скоростью можно выносить нашу ликвидность. В течение одной недели из Сбербанка было вынесено 1 триллион 300 миллиардов рублей. Это был драматический момент для нас, — сказал Греф, выступая в Лондоне на презентации стратегии Сбербанка перед инвесторами.

В презентации банка, показанной в ходе выступления Грефа, отмечалось, что в декабре прошлого года было изъято 300 тонн наличных денег.



Сначала клиентам Сбербанка в период "черного вторника" декабря 2014 года было разослано более 1 миллиона смс- сообщений о проблемах в банке, затем последовала вторая волна смс-сообщений, которая и вызвала панику населения и очереди у банкоматов Сбербанка, рассказал Греф.

"Смс такого содержания: Сбербанк под санкциями, у меня есть точная информация из Visa и MasterCard, что через два дня все карточные сервисы Сбербанка будут заблокированы и ваши деньги будут заблокированы и изъяты", — пояснил топ-менеджер.

К сожалению, это сработало и мы увидели грандиозный поток людей к нашим отделениям, к каждому нашему банкомату", — сообщил Греф, отметив, что Сбербанк имеет самую большую сеть банкоматов в мире. "И все то, что работало на нас в период паники (в декабре из-за девальвации рубля — ред.), начало работать против нас, — констатировал он.

"Из нас стали выносить деньги через все мыслимые наши устройства, через наши физические отделения и наши банкоматы. Никогда в дурном сне мы не могли себе представить, что это возможно", — сказал Греф.

Это было бы полбеды. Объем одномоментной нагрузки на наши IT-системы превысил пиковые расчетные значения в три раза. Мы ни в одних наших расчетах никогда не считали, что наши банкоматы, все наши удаленные каналы могут одновременно вдруг начать совершать операции, миллиарды операций. И это была драматическая история, — заключил глава Сбербанка.