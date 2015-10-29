«Золотые жуки» разочарованы решением ФРС

Джанет Йеллен снова оставляет быков по золоту в таком знакомом для них настроении: разочарованном.

В течение месяца инвесторы дружно покупали золото, ожидая, что ФРС будет еще долго удерживать процентные ставки у рекордно низких уровней. Вместо этого в среду чиновники FOMC заявили, что ожидают «умеренного» роста экономики и прямо намекнули на возможность роста цен на декабрьской встрече. В итоге золото резко подешевело: с $1 1777 за тройскую унцию вчера вечером (до оглашения решения ФРС) до $1 159,60 за унцию сейчас, к 14.00 мск.



Заявление ФРС льет воду на мельницу Goldman Sachs Group, который застрял на медвежьей точке зрения. Это история, которая разыгрывается вот уже не первый раз в этом году. Даже при том, что быки хвалят золото и обещают ему блестящее будущее (в том числе миллиардер Пол Сингер, который настоятельно рекомендует инвестировать в золото), цены на него после каждого ралли упорно опускаются. Скорее всего, металл вот уже третий год подряд покажет снижение по итогам 12 месяцев.

Эксперты не советуют сейчас покупать золото, если только трейдер не торгует на краткосрочной основе.

Драгоценный металл снижается сразу по нескольким причинам.

Во-первых, слитки проигрывают конкуренцию активам, которые приносят дивиденды. С ростом процентной ставки, доллар подорожает, а значит, будет более привлекателен, чем золото. Во-вторых, уверенность ФРС в перспективах экономического роста в США снижает привлекательность золота в качестве убежища.

«Золотые» хедж-фонды рассчитывали на более голубиную риторику ФРС. Управляющие компании увеличили за последние пять недель свои чистые длинные позиции по золоту до максимума с середины февраля.

Открытый интерес к фьючерсам на прошлой неделе достиг самого высокого уровня с ноября 2012 года. Это тоже сигнализирует, что инвесторы готовились к ралли по золоту.

Надежды фондов были разбиты вчера, когда ФРС просигнализировала уменьшение озабоченности о том, что ухудшение глобальной экономики будет тормозить экономический рост США. Джанет Йеллен сказала, что регулятор рассмотрит ужесточение денежно-кредитной политики на декабрьском заседании.

Сегодня данные показывают, что трейдеры сейчас оценивают шанс на рост ставки в декабре в 48% (во вторник их было 35%).

Аналитики Goldman Sachs заявили в своем докладе недельной давности, что ждут первого шага ФРС в декабре, а в 2016 году предсказали дополнительный рост ставки. По прогнозам банка, котировки золота упадут до $1 100 в ближайшие три месяца и до $1000 — за год.

Цены уже снизились примерно на 40% от рекордных значений 2011 года, так как низкий уровень инфляции и рост фондового рынка стимулировали инвесторов перейти из золота в другие активы.

Есть признаки того, что трейдеры готовятся к дальнейшему снижению. Эксперты пишут: «ФРС дала ястребиные сигналы, и это негативно для золота. Необходимость в нем как в убежище теряется. Защита от инфляции пока не нужна. Просто в качестве товара золото слишком дорого. Поэтому оно сейчас будет снижаться».