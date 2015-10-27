Евро/доллар: снижение пары оказалось слишком быстрым и сильным, поэтому перед возобновлением даунтренда к $1.0867-47 и $1.0808 мы ждем теста области $1.11. Падение ниже $1.1004 отменит этот краткосрочный бычий сценарий;

Доллар/иена: попытка с наскоку прорваться выше плоской вершины дневного облака Ишимоку провалилась. Теперь все внимание переключается на ближайшую динамическую поддержку Y120.11- Y119.83, а также октябрьский минимум Y118.07. Возвращение выше Y121.11 несколько снизит давление медведей, но не сильно;

Евро/иена: вчера пара быстро протестировала область поддержки чуть выше фигуры Y133 и скорректировалась выше. Однако сегодня медведи пытаются развить наступление, и если область поддержки Y132- Y133 не устоит, пара может рухнуть к нашей среднесрочной цели около Y126;

S&P 500: долгосрочная техническая картина остается благоприятной для быков, однако в краткосрочной перспективе Индекс довольно сильно перекуплен и ему неплохо было бы скорректироваться. Покупайте на спадах.