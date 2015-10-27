Добрый день, уважаемые инвесторы и коллеги трейдеры.

Валютная пара USDCHF крайне быстро набирает обороты, однока вновь перед ней встала зона сопротивления находящаяся на уровне 0.98-0.99, вновь ожидается консолидация. В случае если консалидация будет носить медвежий характер , ожидаем снижение валютной пары до ценовых отметок : 0.9650 - 0.9600.





Мы придерживаемся медвежьих настроений в данной валютной паре, наш взгляд обоснован негативными поступающими данными по экономике США, а также мы испытываем глубочайшие сомнения в том что ФРС сможет повышать процентную ставку в условиях когда другие ЦБ занимаются расширением стимулирующих программ. А также смотря на то, что США ждут выборы и переговоры относительно потолка госдолга , что может крайне негативно повлиять на экономику , ФРС воздержится от преждевременных шагов.