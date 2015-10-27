Золото во вторник дешевеет, хедж-фонды не угадали направление котировок

В любое время составить удачный прогноз по ценам на золото не удавалось почти никому, поэтому даже специализированные хедж-фонды в этот раз сильно ошиблись. Смотрите сами — за последние два месяца только половина прогнозов от фондов и финансовых менеджеров правильно указали направление движения цен. Получается, что даже с помощью простого «орёл-решка» можно было получить такой же результат.

Неделей ранее, например, спекулянты открыли самые высокие позиции на рост котировок - как раз перед тем, как цены на золото пережили сильнейшее падение за три месяца. Сегодня цены на фьючерсы на золото продолжают снижаться, к 11:11 мск они торговались на уровне $1165,6 (-0,05%). Вчера цены немного поднялись, но рост был сдержанным — инвесторы все еще в ожидании итогов заседания ФРС.

В этом году золото десятки раз было близко к лучшим и к худшим показателям, и каждый раз резкое изменение наблюдалось из-за реакции трейдеров на перспективы повышения ставок ФРС. В последние дни это ожидание становится все более напряженным — многие уже давно ждут повышения ставок, а на прошлой неделе инвесторов сбили с толку заявления ЕЦБ и неожиданное снижение ставок китайским центробанком.

Обычно золото падает, когда монетарная политика ужесточается, потому что уже не в состоянии конкурировать с активами, дающими хоть какие-то дивиденды. И если ставки ФРС повысит в течение полугода-года, то это почти уничтожит долгосрочную привлекательность золота. В данный момент золото еще торгуется в широком диапазоне — у трейдеров попросту нет каких-либо веских причин покупать или продавать золото прямо сейчас.

По прогнозу аналитиков Goldman Sachs, ФРС начнет поднимать ставки в декабре, а цены на золото отреагируют падением через три месяца - до $1100 за унцию, еще через год цены упадут до $1 тыс. Низкая инфляция и крепкий доллар только снижают привлекательность золота как средства сбережения.