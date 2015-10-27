Прогноз по паре USD/JPY

Аналитика от Forex Аnalitik

На дневном графике тренд пары по прежнему нисходящий, хотя уже не так четко выраженный. На месячном формируется разворотная медвежья фигура Голова и Плечи.

После активного роста на прошлой неделе, спровоцированного заявлением Драги о том, что на декабрьском заседании ЕЦБ может принять решение о расширении стимулирующих мер, пара USD/JPY отбилась от уровня сопротивления 121.55 на дневном графике и пытается возобновить движение по нисходящему тренду.ы

В случае пробития уровня поддержки 120.52, а также, учитывая неотработанный пробой уровня поддержки 118.89 на дневном графике, образовавшуюся дивергенцию на стохастике на 4-х часовом графике, формирующийся медвежий свечной паттерн на дневном графике и ожидание большого количества негативных данных по Американскому доллару, в частности, низкие показатели ВВП США и ценовой индекс ВВП, можно ожидать движения к уровню 119.40, дальше - 118.04 и 116.18.

Также, поспособствовать снижению USD/JPY может зарождающаяся восходящая коррекция по EUR/USD на фоне перепроданности, отскока от сильного уровня поддержки 1.1000 и вышедших положительных данных по индексу делового климата IFO Германии.

В альтернативном варианте, в случае, если продолжится негативная реакция рынка на заявления ЕЦБ, плюс, данные по повышению процентных ставок ФРС выйдут позитивными и инструмент пробьет сопротивление на 121.55 - возможно движение к 125.29

Мое личное предпочтение - продажа пары при пробитии поддержки 120.52 с