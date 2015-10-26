EUR/USD
Аналитика и прогнозы

EUR/USD

26 октября 2015, 14:41
Pavel Tarasov
Pavel Tarasov
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U - turn price : 1.1130 

Если цена находится выше на 4-х часовом графике , тогда необходимо покупать с целевыми уровнями : 1.1266 , 1.1521 и возможно : 1.1656.

Если цена находится ниже на 4-х часовом графике , тогда необходимо продавать с целевыми уровнями : 1.0876 , 1.0741 и возможно : 1.0486. 
#EUR/USD