U - turn price : 1.1130



Если цена находится выше на 4-х часовом графике , тогда необходимо покупать с целевыми уровнями : 1.1266 , 1.1521 и возможно : 1.1656.



Если цена находится ниже на 4-х часовом графике , тогда необходимо продавать с целевыми уровнями : 1.0876 , 1.0741 и возможно : 1.0486.