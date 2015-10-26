Нефть начинает неделю на слабых позициях

Цена на сырую нефть остается в понедельник слабой. Спекулянты сократили ставки на рост цен, поскольку снизились прогнозы роста спроса, а это подразумевает, что еще как минимум несколько месяцев на нефтяном рынке будет переизбыток.

В 9.50 мск декабрьский фьючерс на Brent стоит $48,05; WTI стоит $44,69 за баррель.

По оценкам Goldman Sachs, цены на нефть могут резко упасть, потому что хранилища крупнейших потребителей приближаются к заполнению. ANZ соглашается с этой оценкой и ждет, что цены останутся на низком уровне до конца текущего года из-за замедления спроса.

Energy Aspects пишут, что «прогнозируют резкое замедление мирового спроса на нефть в IV квартале 2015 года на 0,8 млн баррелей в день». Если этот прогноз сбудется, то это будет самый медленный темп роста за пять последних кварталов.

«Масла в огонь» добавляют и метеорологи: они предсказывают мягкую зиму в Европе и Северной Америке, а это означает, что потребуется меньше энергии на обогрев. Словом, до восстановления равновесия на нефтяном рынке, по мнению экспертов, еще далеко.

Из-за низких цен на нефть инвестиции в сектор в 2016 году, скорее всего, уменьшатся. В 2015 году спад предположительно составляет 20%. Если это действительно окажется так, то это будет впервые за двадцать лет, когда нефтяные инвестиции будут падать в течение двух лет подряд.

Однако не все аналитики целиком «медвежьи» в своих взглядах. Тот же Goldman продолжает в своем прогнозе: «Мы видим поддержку роста основного спроса и считаем, что переизбыток — это временное явление. Есть позитивные детали».