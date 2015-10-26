Средняя треть

Простой совет от великого трейдера



Бернард Барух (1870-1965 года) всегда был и остается символом Уолл-стрит. Он был весьма успешным спекулянтом, инвестором, знаменитым политическим деятелем, а также советником президента. Один из подзаголовков биографии Баруха, написанной Джеймсом Грантом в 2012 году, звучал так: «Приключения легенды Уолл-стрит».



Я уверен, что Барух мог бы многому научить трейдеров любой организации тому, как достигать лучших результатов. Тем не менее, сегодня я собираюсь поднять только одну из его самых ярких, простых, но красочных цитат, из которой мы могли бы извлечь пользу.



«Не пытайтесь покупать на дне и продавать на вершине. Не обманывайте себя подобными действиями. Это не поможет вам заработать денег. Когда рынок идет вниз, я выжидаю. Затем, когда он начинает двигаться вверх, я покупаю, а закрываю позицию, когда он ещё не достиг вершины. Я довольствуюсь средней третью ценового движения».



Большинство из нас уверены, что для того что бы разбогатеть, мы должны покупать на дне и продавать на вершине или продавать на вершине и покупать на дне. В приведенном ниже примере видно, как большинство из нас видят свою торговлю:



Многие из нас не видят, что попытка взять все ценовое движение обречена на провал.



Но не миллиардер Барух. Вот так он описывает свою очень глубокую концепцию и стратегию касательно покупки и продажи акций: «Я просто выжидаю, когда рынок идет вниз. Затем я покупаю, когда он начинает двигаться вверх, и закрываю позицию, когда он еще не достиг вершины. Я довольствуюсь средней третью ценового движения».



Хотя он подразумевает торговлю на фондовом рынке, существует очевидная параллель и с валютным рынком.



Это был секрет Баруха: средняя треть. Я слышал и читал о многих успешных приверженцах такого подхода. Один из его последователей, который, вероятно, когда начал торговать, даже не слышал о Барухе, прежде чем он стал успешным трейдером, работал водителем такси в Нью-Йорке.



Он использовал подход, рассчитанный на доход от множества мелких, нежели от нескольких крупных движений, происходящих раз в два часа. Он торговал на коротких средних третях, вместо того чтобы пытаться совершить нескольких удачных сделок и получить всю прибыль с более длинного движения.



Итак, давайте посмотрим на то, о чем говорил Барух, немного более подробно, чтобы вы могли самостоятельно реализовать эту концепцию.



Это тот же самый график, который мы только что видели, только теперь мы применим к нему философию Баруха. Именно так выглядит средняя треть. Теперь вы можете подумать: «Как насчет остальной части движения? Разве я должен покупать выше, если бы пропустил дно, и разве я должен продавал ниже, если пропустил вершину»?



Да, так рассуждают менее успешные трейдеры. Они пытаются захватить все движение.



Но Барух уже давно отработал эту стратегию, потому он и считал, что гораздо проще воспользоваться средней третью тренда, и в долгосрочной перспективе это принесет больше прибыли.



На практике это означает лишь то, что запрыгивать на волну трендового рынка нужно после того, как он уже сформировался, а затем после формирования пика начинать продавать. На самом деле это довольно легко, и именно это ежедневно делают многие очень успешные трейдеры, чтобы сохранить и преумножить свое богатство.



Чтобы больше узнать о Бернарде Барухе и его стиле торговли, прочитайте отличную книгу Джеймса Гранта «Бернард Барух – Приключения легенды Уолл-стрит».