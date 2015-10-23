Министр финансов Японии: программа QE опасна!

Министр финансов Японии Таро Асо сегодня высказался относительно дальнейших мер стимулирования Банка Японии, отметив, что с помощью только монетарной политики достичь целевой инфляции в 2% не получится. Более того, такие действия могут быть опасны. Асо заявил об этом именно сейчас в связи с выросшими спекуляциями касательно того, запустит регулятор новый этап количественного смягчения на саммите (состоится 30 октября), чтобы подхлестнуть инфляцию и подтолкнуть к целевому уровню в 2016 году, или нет.

"Существуют ограничения относительно того, как монетарная политика может подхлестнуть цены, - сказал Асо на заседании в пятницу. - В сложившейся ситуации сложно достичь нашей изначальной цели только с помощью политики монетарного смягчения Банка Японии".

С учетом того, что нефтяные котировки упали почти вдвое за год, то сейчас сложно добиться повышения цен, даже несмотря на то, что дешевая нефть – положительный фактор для бедной ресурсами Японии, сказал министр.

Эцуро Хонда, ведущий экономический советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ, тоже говорит, что Банку Японии нет нужды именно сейчас продолжать смягчение монетарной политики. Вместо этого нужно поддержать население с низким доходом, чтобы стимулировать частное потребление, потому что экономический рост фактически остановился. Похоже, власти действительно обеспокоены дальнейшим ослаблением иены — ведь новые монетарные стимулы могут еще больше ее ослабить, и тогда вновь начнут расти цены на продукты питания и товары первой необходимости.

Очень серьезно надо подходить к решению проблемы, считают эксперты, а для этого, в первую очередь, необходимо стимулировать спрос, поощряя компании на повышение зарплат и наличного дохода сотрудников. «Дело не в том, что нет денег, а в том, что нет спроса. Поэтому цены не повышаются. Глава Банка Японии Курода должен хорошо подумать об этом», - говорит Асо.

Сам центробанк, к слову, также уверен, что сейчас нет нужды запускать дополнительные меры смягчения, а нужно дождаться достижения цели, действуя по прежнему плану.