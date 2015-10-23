Нефть росла на азиатской сессии, но снова дешевеет

Котировки нефти нашли во время азиатской сессии поддержку в экономической макростатистике и глобальном ралли фондового рынка, которое началось после того, как ЕЦБ просигнализировал о готовности дополнительно стимулировать экономику.

Фьючерсы на Brent сегодня росли до $48,58 за баррель; WTI с поставкой в декабре вырастала сегодня до $45,69. К 12.09 мск Brent подешевела до $48,26 (но это все равно на 0,37% выше, чем с начала суток), WTI – до $45,36.

Марио Драги заявил вчера на своей пресс-конференции, что новые инициативы по расширению программы QE могут появиться уже в декабре. Это подогревало настроения инвесторов и их надежды на то, что рынки разгонятся, а потребление (в том числе и нефти) вырастет.

Небольшой рост нефти поддерживался еще и сегодняшними японскими и европейскими данными по PMI, в том числе в секторе производства.

Очень важные данные для рынка нефти должны выйти сегодня в США: помимо PMI, которых все так ждут, будет опубликовано еще и число работающих буровых установок от Baker Hughes. Если оно опять снижается, а статистика по PMI оправдает прогнозы, то нефть имеет некоторые шансы подрасти.

Однако эксперты скептически рассматривают перспективы нефтяного рынка: сильное перепроизводство сохраняется, а спад в США оказывается не таким быстрым, как ожидалось ранее. Потенциальный встречный ветер для нефтяных котировок обеспечили выросшие вдвое выше прогнозного запасы нефти в США.



