Цены на нефть чуть подросли, но сохраняется общая тенденция на ослабление

На азиатских торгах в четверг нефтяные цены выросли. К 11.12 мск Brent подорожала до $48,11 (на 0,54%), фьючерсы на WTI выросли на 0,50% до $45,43.

Начальным драйвером цен на нефть стало, что в течение американской сессии падал индекс доллара. Тем не менее, аналитики сочли, что эта поддержка вряд ли сигнализирует о долгосрочной смене нисходящего тренда по нефти на восходящий.

Цена на нефть продолжает находиться под серьезным давлением на фоне глобального перепроизводства и перенасыщения рынка, особенно после того, как запасы нефти в США резко выросли, более чем вдвое превысив ожидания аналитиков. Это показали вчера данные американского Управления энергетической информации.

Слабым позитивным фактором по нефти можно считать устойчивое снижение количества буровых установок, которое должно через какое-то время снизить добычу в США. Однако сланцевый спад оказался не таким сильным и быстрым, как ожидали эксперты рынка, даже несмотря на то, что число работающих вышек снизилось с 800 в апреле до 600 в октябре.

Эксперты считают, что если снижение будет происходить такими же темпами, то до устойчивого ралли нефти остается минимум полтора — два года.

На вчерашних технических переговорах по нефти ведущие страны-производители так и не смогли договориться о снижении производства с целью поддержки цен.