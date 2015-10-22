Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

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Четверг, 22 октября

EUR/USD двигалась вниз, достигнув отметки 1.1340 на фоне незначительного укрепления доллара. Тем не менее, перед оглашением количества заявок на пособие по безработице в США значительного роста спроса на доллар не наблюдалось. Сегодня по единой валюте ожидается более высокая степень волатильности, так как комментарии Марио Драги, вероятно, укажут на эффективность программы количественного смягчения, которая проводится Европейским Центральным Банком. Из США также ожидаются данные по продажам на вторичном рынке жилья. Уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках 1.1258 и 1.1415.

GBP/USD торгуется в области 1.5451 перед оглашением британских данных по розничным продажам. Объём чистых заимствований в государственном секторе вышел в зеленом цвете со значением 8.63B против ожидавшихся 9.40В. Ожидается, что данные по объёму розничных продаж покажут наиболее медленный рост с четвертого квартала 2013-го года. Однако, настроения по поводу перспектив роста частного потребления остаются положительными ввиду увеличения занятости и здорового роста уровня заработной платы. Вероятнее всего, пара найдет поддержку на уровне 1.5304, тогда как сопротивление находится на отметке 1.5525.

USD/CAD находится на уровне 1.3122 после того, как Банк Канады принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 0.50%. Позднее сегодня Канада опубликует данные по объёму розничных продаж. Банк Канады заявил, что экономика Канады вырастет лишь на 2% в 2016 году и на 2.5% в 2017, по сравнению с предыдущими прогнозами 2.3% и 2.6%, соответственно. Сегодняшние движения пары будут сильно зависеть от колебаний стоимости доллара. Поддержка видится на уровне 1.3010, а сопротивление - на 1.3245.

AUD/USD движется вниз на фоне незначительного укрепления доллара. В Австралии, индекс делового доверия NAB упал до нуля с 4 в предыдущем квартале. Индекс доллара США, измеряющий позиции доллара США против корзины основных валют, вырос на 0.02% до 95,06. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 0.7133 и 0.7280, соответственно.

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