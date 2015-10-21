Экономисты предлагают провести российский вариант количественного смягчения

Если отказаться от политики «затягивания поясов» и не ограничивать серьезно денежные потоки, то российская экономика может вполне спокойно вырасти на 10% в год. И для этого, как считают экономисты, необходимо лишь запустить «печатный станок» и удвоить количество денег в отечественной экономике.

Об идее российского количественного смягчения говорится в докладе Столыпинского клуба, представленном сегодня на заседании правительства в Москве. Документ хотят предложить как основу для долгосрочной стратегии развития. Авторы доклада - уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, зампред Внешэкономбанка и бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач и советник президента РФ, экономист Сергей Глазьев. На этот раз идеи Глазьева (стимулирующая монетарная политика, ограниченный валютный контроль, экономическое планирование) удивительно сочетаются с развитием конкуренции и частной инициативы, снижением административной нагрузки, введением налоговых льгот и созданием независимого суда.

Отдельно авторы указывают, что необходимо «покончить с экономикой сырьевых и финансовых гигантов и монополистов». Естественные монополии станут полноценными рыночными инфраструктурными компаниями. Нужно ограничить рост тарифов, а также стимулировать продажу сырья на внутреннем рынке (для этого предлагают установить высокие экспортные пошлины на сырье - газ, нефть, металлы, минеральные удобрения).

Что касается радикального изменения политики центробанка, то здесь авторы идеи советуют регулятору перейти от ограничительной денежно-кредитной политики, которая «иссушает» денежную массу ради мнимого таргетирования инфляции, к стимулирующей политике, чтобы побороть инфляцию экономическим ростом.

У нас в стране очень низкая монетизация экономики: наличные деньги в обращении, вклады до востребования и срочные депозиты составляют вместе всего лишь 45% ВВП (у Китая, например, почти 200%). Поэтому необходимо провести свое количественное смягчение — предложить дешевые кредиты, как бы «авансируя» экономический рост механизмом денежной эмиссии. Например, если центробанк будет печатать как минимум по 1,5 трлн руб. в год в течение пяти лет, то это будет только целевая эмиссия, то есть деньги пойдут не на зарплаты бюджетникам и пенсии, а прямо на стимулирование инвестиций и в реальное производство. Экономисты говорят, что такая «адресная эмиссия» не разгонит инфляцию, эти деньги не уйдут на валютно-финансовый или потребительский рынок. «Хотите иметь экономический рост — обеспечьте увеличение предложения денег. Все так работают», - говорил Глазьев в одном из недавних интервью Газете.Ru.

Если посмотреть на цифры данной программы, то мы увидим, что, по версии экономистов, ставка долгосрочных кредитов для инвестиций в развитие бизнеса должна быть не выше 4-5%, общий объем «вливания» денег составит как минимум 7,5 трлн руб. за пять лет, реальный эффективный курс рубля снизится на 10%, число проверок бизнеса снизится вдвое, а суммарный внешний долг ограничится уровнем в 30% ВВП.

Кроме того, авторы доклада предлагают свою версию реформы налоговой системы, есть у них идеи также и по земельной реформе.