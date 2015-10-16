Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

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Пятница, 16 октября

AUD/USD торгуется ниже после того, как представители Резервного Банка Австралии указали в своём выступлении на более тусклые ожидания касательно китайского роста и развивающихся экономик. Пара достигла отметки 0.7363 входе вчерашних торгов, после чего упала до текущей отметки 0.7291. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 0.7261 и 0.7433.

EUR/USD резко упала после оглашения значения американского базового индекса потребительских цен, которое хоть и было выше ожидавшегося значения, всё равно было весьма неободряющим. Медленные темпы роста инфляции в США добавляют скептицизма по поводу скорого поднятия процентной ставки в США. Позднее сегодня, евро зона опубликует индекс потребительских цен. Значимых данных из США сегодня не ожидается, а уровни поддержки и сопротивления для данного инструмента находятся на уровнях 1.1250 и 1.1497.

USD/CAD торгуется в области 1.2867, уверенно пробив сильный уровень поддержки на отметке 1.3010. Позднее сегодня, канадское статистическое бюро опубликует значение объёма иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады, а также объём продаж в производственном секторе, что повлияет на сегодняшнее движение цены. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.2731 и 1.3010.

NZD/USD была несколько ниже входе азиатской сессии, следуя за изменениями стоимости AUD. Значение новозеландского индекса потребительских цен превысило ожидания экспертов на отметке 0.3% против прогнозируемых 0.2%, что подкрепило новозеландский доллар. Пара, скорее всего, найдёт поддержку в области 0.6785, в то время, как сопротивление будет встречено на уровне 0.6967.

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