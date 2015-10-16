Золото дешевеет в пятницу на данных из США, но выросло по итогам недели

Золото подешевело в пятницу, отступив от 3,5-месячного максимума после выхода сильных данных по инфляции в США. Данные поддержали доллар и, соответственно, надавили на золото. К 11.00 мск декабрьский фьючерс на желтый металл стоит $ 1 176,30 за унцию. Правда, неделю золото, судя по всему, закончит лучшим результатом за последний месяц: оно выросло примерно на 2% из-за того, что участники рынка сомневаются в подъеме ставки ФРС до конца 2015 года.

Трейдеры предупреждают, что золото замедлит рост по мере приближения к ключевому уровню в $1200 за унцию. «Золоту брошен спасательный круг в виде задержки подъема процентной ставки. Но на психологически важной отметке в $1200 оно сталкивается с очень жестким сопротивлением», — пишет аналитический отдел HSBC.

Драгоценные металлы потеряли часть поддержки еще и от физических рынков, где покупательский интерес потребителей упал из-за недавнего ралли цен.

Неопределенность на рынке сохраняется: между спикерами ФРС нет никакой согласованности. В то время как Джанет Йеллен говорит, что она ожидает подъема ставок до конца 2015 года, два других высокопоставленных чиновника ФРС на этой неделе призывали к осторожности.