Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Вторник, 13 октября

AUD/USD была ниже во время азиатской сессии на фоне публикации смешанных данных по сальдо торгового баланса Китая. Объём экспорта сокращался менее стремительно, нежели было предсказано аналитиками – на 3.7%. Однако, объём импорта был существенно ниже, сократившись на целых 20.4%. Таким образом, обнародованное сальдо торгового баланса в этом месяце составило 60.34 млрд. В то же время, индекс делового доверия NAB вышел со значением 5, что слегка превысило ожидания. На данный момент пара торгуется в области 0.7320 после достижение полуторамесячного пика на отметке 0.7381 входе вчерашних торгов. Текущие уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 0.7297 и 0.7450, соответственно.

EUR/USD продолжает медленное движение вверх в то время, как в центре внимания остаётся вопрос о повышении ставки ФРС в США. Валютная пара торговалась в области между 1.1268 и 1.1397, в последствии закрепившись на уровне 1.1373. Вчера президент отделения Федерального резерва в Атланте заявил, что у комитета FOMC будет гораздо больше экономических данных для принятия решения, нежели будет иметься входе этого месяца. Также, другие представители ФРС косвенно указывали на вероятность отсрочки поднятия ставки. Позднее сегодня будет опубликован немецкий индекс экономических настроений ZEW. Уровень поддержки может быть найден на отметке 1.1275, а вероятное сопротивление расположено вблизи отметки 1.1436.

GBP/USD торгуется на уровне 1.5375 перед публикацией индекса потребительских цен Великобритании. Завтрашний день станет не менее важным для движения стоимости фунта, поскольку Британское статистическое бюро опубликует данные по рынку труда. GBP/USD вернулась в свой предыдущий коридор консолидации между отметками 1.5451 и 1.5349, а среднесрочные ожидания преимущественно повышательные, отчасти в связи с ослаблением доллара. Уровни поддержки расположены на отметках 1.5254 и 1.5471.

NZD/USD была слабее сегодня утром на фоне оглашения данных по соотношению импорта и экспорта Китая, которые были смешанными. Пара достигла своего пика входе вчерашних торгов, добравшись до отметки 0.6739, в последствии опустившись до текущего уровня 0.6695. Новозеландский индекс цен на продовольствие вышел вровень с ожиданиями, сократившись на 0.5%. Прогнозы по данному инструменту в основном повышательные с уровнями поддержки на отметках 0.6663 и 0.6800, соответственно.

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