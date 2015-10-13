События EUR/USD

Евро/доллар продолжает медленно но уверенно ползти вверх , это способствует несколько факторов.

Основным фундаментальным фактором для нас является публикация протоколов заседания FOMC и минутки от ФРС, по которым прогноз на рост ставки в этом году снижен до 0.75% максимум.

Напомним что в прошлый раз когда произошло снижение прогноза по максимальному росту процентной ставки также был понижен , всплеск покупок всех валют против доллара был значительным.

В данный момент мы наблюдали более низкую по волатильности реакцию. Однако сомнений у рынка относительно повышения процентной ставки стало гораздо больше.

По аналогии прошлой ситуации , мы прогнозируем новый high level по евро - доллару на уровне 1.20 - 1.22. То что у членов ФРС не имеет решительности в этом году сомнений больше не возникает , даже если они пойдут на повышение процентной ставки это будет лишь символическим жестом.

А рынок отреагирует на это крайне смешанно.