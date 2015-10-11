Что я делаю на рынке Форекс

Торговля на рынке Forex привлекает своей простотой и на первый взгляд наличием возможности легко и быстро заработать большие деньги. На самом деле все не так уж и просто.

Прежде всего это спекулятивный рынок. То есть непредсказуемый. И поэтому никто особо не спорит, что потеря капитала может составить практически 100%. И это достаточно верная цифра, так как реально прибыльно торгуют лишь 2-5% от всех участников торгов. В основном это крупные финансовые структуры с громадными капиталами. Все остальные являются лишь пищевым кормом и только.