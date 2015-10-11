Что я делаю на рынке Форекс

Торговля на рынке Forex привлекает своей простотой и на первый взгляд наличием возможности легко и быстро заработать большие деньги. На самом деле все не так уж и просто.
Прежде всего это спекулятивный рынок. То есть непредсказуемый. И поэтому никто особо не спорит, что потеря капитала может составить практически 100%. И это достаточно верная цифра, так как реально прибыльно торгуют лишь 2-5% от всех участников торгов. В основном это крупные финансовые структуры с громадными капиталами. Все остальные являются лишь пищевым кормом и только.
Но, это мало кого останавливает. Заветная мечта, заработать крупную сумму денег, приводит на рынок Forex все новых и новых участников.
Вот и я тоже нахожусь в их числе. И тоже есть заветная мечта войти в те самые 2-5%, которые реально зарабатывают.
Есть еще одна причина, которая меня здесь удерживает. Торговля валютами предполагает изучение смежных знаний, которые необходимы для работы на данном рынке. Это экономика, финансы, психология, иностранный язык. Как гласит известная фраза "Бегу, чтобы успеть на автобус. Не догоню, так согреюсь)".
Поэтому польза будет все-равно. Если не получится заработать, то полученные знания будут только плюсом.