Китай хочет вытеснить США с мирового долгового рынка

Иностранные информагентства сообщают, что Народный банк Китая уже ведет подготовку по размещению однолетних облигаций на бирже в Лондоне. Уже известно, что объем размещения составит более 5 млрд юаней ($787 млн) и эта продажа станет первым подобным размещением за пределами Китая. В числе организаторов значатся Industrial & Commercial Bank of China и HSBC Holdings.

Еще в прошлом месяце китайский центробанк говорил, что размещение госбумаг состоится в ближайшем будущем. По мнению многих экспертов, это лишь первый шаг на пути к вытеснению США с мирового долгового рынка. Если первый опыт окажется успешным, вполне возможно, что китайские власти решатся на размещение долгосрочных долговых бумаг (на 5-10 лет), которые с легкостью утянут на себя значительную часть спроса инвесторов с рынка гособлигаций США.

Эксперты говорят, что все дело в том, что Китай на самом деле в состоянии предложить инвесторам более высокую доходность. Однако, на данный момент американские трежерис более привлекательны благодаря своей долгой истории и надежности. Вот здесь-то и нужно вспомнить, что власти Китая постепенно выстраивают свою полноценную автономную финансовую систему, чтобы придать своей валюте резервный статус и на равных конкурировать с США на мировых финансовых рынках. Пожалуй, ситуация в скором времени и правда может очень сильно измениться. В августе, например, юань впервые поднялся на четвертое место среди мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, потеснив с этого места японскую иену. Кроме того, объем платежей в юанях в Лондоне за первые восемь месяцев этого года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

И, наконец, надо сказать, что Народный банк Китая в четверг провел первый зарубежный денежный перевод в юанях с помощью своей новой национальной системы международных платежей China International Payment System (CIPS). Эта система позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами. CIPS должна расширить мировое использование китайской валюты и повысить уровень международного признания юаня, в частности в Европе и США. Кроме того, система по факту может защитить все сведения о переводах от американской разведки США, у которой есть доступ к популярной сейчас расчетной системе SWIFT. Кто знает, а может быть и правда осталось совсем немного времени и Китай станет основным финансовым центром в мире?..