Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

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Среда 7 октября

USD/JPY была слегка слабее на фоне голосования Банка Японии, исходом которого стало сохранение текущего курса количественного смягчения путём скупки активов. На рынке циркулировали слухи о возможном расширении программы количественного смягчения, однако управление национального банка заявило, что текущие показатели инфляции медленно растут, а падение в секторе промышленного производства недостаточно значительно для изменения текущего курса. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 119.33 и 121.01, соответственно.

GBP/USD поднялась выше во вторник перед публикацией данных по объёму промышленного производства в Великобритании. На этой неделе нас ожидают другие важные экономические данные из Великобритании, включая значение сальдо торгового баланса, а также решение по процентной ставке. Таким образом, инвесторы ждут не менее волатильной недели, чем прошлая. Более того, ввиду отсутствия существенных экономических данных из США, пара будет преимущественно повторять движения цены фунта. Текущие уровни поддержки и сопротивления находятся на 1.5107 и 1.5364, соответственно.

EUR/USD была ниже после вчерашнего подъёма, торгуясь на уровне 1.1258. Пара сумела укрепиться входе вчерашних торгов на фоне расширения дефицита торгового баланса США а также неободряющих прогнозов МВФ по поводу роста мировой экономики в следующем году. Сегодня для единой валюты ожидается, по большей части, спокойная торговая сессия ввиду отсутствия каких-либо значимых новостей в экономическом календаре. Уровни поддержки и сопротивления – 1.1166 и 1.1387.

USD/CAD была значительно ниже, опускаясь в течение шестой торговой сессии подряд. Пара уже достигла уровня 1.3018, что находится в непосредственной близости к ключевому уровню поддержки 1.3010. Прохождение данногоуровня,вероятнее всего, простимулирует активные дискуссии аналитиков по поводу разворота восходящего тренда. Фундаментальные данные из Канады указали на расширение дефицита торгового баланса, а также на менее значительный рост в секторе промышленного производства. Позднее сегодня станет известно количество разрешений на строительство, выданных в Канаде в сентябре. Текущие уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.3010 и 1.3223, соответственно.

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