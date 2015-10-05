Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

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Понедельник, 5 октября

GBP/USD поднималась выше после выхода неободряющих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые показали, что количество трудоустроенных американцев выросло не столь стремительно, как ожидалось экспертами. На прошлой неделе фунт опустился вплоть до отметки 1.5107, а к этой минуте пара успела подняться выше до 1.5212. Позднее на этой недели из Великобритании ожидаются данные по объёму промышленного производства, решение по процентной ставке, а также сальдо торгового баланса. Уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках 1.5082 и 1.5345, соответственно.

EUR/USD продолжает торговлю в коридоре консолидации, сформировавшемся входе предыдущих восьми недель с текущей котировкой 1.1107. Сегодня, евро зона огласит значение композитного индекса деловой активности от Markit, индекса деловой активности в секторе услуг, а также данные по объёму розничных продаж. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.1076 и 1.1407, соответственно.

AUD/USD, похоже, формирует среднесрочный повышательный тренд, поднявшись уже до отметки 0.7068. Всё внимание инвесторов теперь направлено на завтрашнее заседание Резервного банка Австралии, входе которого будет принято решение по процентной ставке. Поддержка видится на уровне 0.6990, а сопротивление – на 0.7127.

USD/JPY была несколько выше после волатильной пятничной сессии. Уровень средней заработной платы в Японии вырос на 0.5% в августе, продолжив июльский рост. Это значение, однако, было ниже ожидавшихся 0.7%. Позднее на этой неделе, Япония опубликует значение сальдо баланса текущих операций. Нынешние уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 117.83 и 120.77, соответственно.

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