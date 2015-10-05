GBP/USD: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Фунт\доллар: Итоги прошлой недели и прогноз на предстоящий период.

Движение пары фунт/доллар на прошлой неделе, в основном, соответствовало моим ожиданиям, хотя и успело реализовать лишь начальные опции моего прогноза. Прогноз предполагал - завершение предыдущего снижения, а затем - разворот и подъём курса британской валюты к установленным целевым уровням. Фактически, так и произошло, хотя ценовое движение пары в течение недели характеризовалось крайне низкой активностью и формировалось в довольно узком боковом диапазоне. После открытия недельных торгов курс пары действительно возобновил предыдущее снижение, драйвером которого стала публикация прогнозов экономического развития Великобритании до 2020 года. Прогнозы подтвердили вероятность замедления темпов роста экономики, слабый рост ВВП и низкую инфляцию, и стали свидетельством того, что Банк Англии в этих условиях не будет повышать процентные ставки, по крайней мере, до середины следующего года (хотя предыдущий прогноз указывал февраль как дату начала ужесточения монетарной политики). На этом негативном фоне курс пары к середине недели протестировал (в весьма умеренной динамике) недельный минимум на отметке 1.5106. Тем не менее, стоит отметить, что последовавшая затем публикация в Великобритании слабых данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности, практически никак не повлияла на ценовую динамику пары, курс которой, несмотря на усиление «медвежьего» давления, так и не вышел из узкого ценового диапазона. Наоборот, фунт/доллар начал расти, достигнув максимума на отметке1.5236 и реализовав, таким образом, первую цель нашего прогноза на подъём (1.5240).Вполне вероятно, что британский фунт сформировал основание снижения и находится сейчас на начальном этапе коррекционного разворота на восходящее движение, от которого мы ожидаем дальнейшей реализации целей, установленных нашим прогнозом.

Относительно следующей недели: Экономическая активность в Великобритании остаётся довольно ограниченной, а инфляционное давление – умеренным. На фоне того, что потребительская инфляция в Еврозоне на прошлой неделе (впервые за шесть месяцев) ушла в дефляционную зону нельзя исключить, что Банк Англии, вслед за ЕЦБ и Народным Банком Китая, решится до конца года на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Однако в условиях ослабления доллара для продолжения снижения пары нужен более значимый повод, чем вероятность смягчения монетарной политики. Экономическая статистика из Великобритании на прошлой неделе носила довольно противоречивый смешанный характер и, в силу этого, не могла стать для фунта драйвером нисходящего движения. Более того, неспособность «быков по доллару продавить пару ниже ключевого уровня поддержки 1.51 вполне вероятно говорит о том, что фунт/доллар находится на начальном этапе коррекционного отката для активизации которого необходим довольно сильный катализатор фундаментального характера. Разочарование инвесторов от американского отчёта по занятости, опубликованного в пятницу, как раз и может дать достаточно сильный импульс для продолжения восстановления курса британской валюты.

Технический анализ данной пары также предупреждает о вероятности возобновления восходящего движения британской валюты. К концу недели курс пары достиг на подъёме недельную точку разворота, что свидетельствует об изменении ценовой тенденции и вероятном развороте пары на восходящее движение. Сигналы индикаторов на дневном таймфрейме начинают разворачиваться на подъём. Дневные индикаторы также сигнализируют о восходящем движении валюты (дневной Stochastic находится в зоне перепроданности, а на индикаторе MACD, сразу на 3-х таймфреймах, образована «бычья» дивергенция). Кроме того, в основании предыдущей коррекции нисходящее движение пары образовало характерные свечные модели «Длинноногий доджи» (часовой таймфрейм) и «Перевёрнутый молот» (дневной таймфрейм), также предупреждающие о развороте движения. Об этом же предупреждает нас и волновая структура пары.

В этих условиях, вполне реально ожидать завершение текущего нисходящего движения пары и возобновление роста курса британской валюты в новом цикле её восходящего движения.

Таким образом, исходя из фундаментальных факторов и технической картины по паре фунт/доллар предполагаю в своем прогнозе на следующую неделю – подъём курса британской валюты к целевым уровням: 1.52; 1.5230; 1.5268; 1.53; 1.5321; 1.5360; 1.5386 и 1.54.

При этом продолжаем контролировать нижнюю границу коррекционной модели «Флаг» -1.5070. Если продавцам британской валюты всё-таки удастся преодолеть сопротивление «быков» по этому ценовому уровню, нисходящая коррекция продолжится в направлении ключевых уровней поддержки 1.50 и 1.49, где ожидаем новый разворот пары к вышеназванным целям.



