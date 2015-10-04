USDCAD На понедельник

Всем привет,решил не много по Ванговать,на данный момент самая на мой взгляд интересная ситуация на юсд/каде,по моей системе в понедельник нужно баить,и если бы не закрытие на лоях,я бы возможно открыл бы позу еще в пятницу,однако настораживает это самое закрытие...Допускаю геп вниз,хороший уровень для отскока 1,3122.В идеале купить там,но это только если не начнется север со старта,то есть с текущих.По ходу дела до озвучиваю ситуацию,так как в воскресенье многого не скажешь.)))

Так же хочется намекнуть,что в моих сигналах у меня очень не плохие мониторинги,которые говорят о том что я не новичок,это я к тому,что прогнозы подкреплять буду входами.Всем профита...

