Citigroup: слабая отчетность означает слабый доллар

Citigroup Inc, крупнейший в мире по объемам валютный трейдер и один из банков, предсказавший вчерашние слабые отчеты в США, продолжает давать мрачные прогнозы. По мнению аналитиков Citigroup, перспектива доллара выглядит слабой. Данные, вышедшие в пятницу, сильно надавили на него.

Снова снизилась вероятность подъема процентной ставки ФРС: на фоне глобальной озабоченности делать это было бы опасно. Пятничные данные оказались хорошими новостями для четверки основных валют-убежищ — иены, евро, швейцарского франка и британского фунта. По итогам пятничных торгов EURUSD выросла на 0,14% до отметки 1,1210; USDJPY снизилась до 119,89; GBPUSD выросла на 0,35% до 1,5185; USDCHF потеряла 0,59% до 0,9715. Индекс доллара к корзине из шести основных валют опустился на 0,31% и находится на отметке 96,04 пункта.

Трейдеры снова уменьшили свои ставки на ужесточение монетарной политики ФРС до конца 2015 года после публикации данных о занятости. Судя по всему, распродажа доллара в ближайшее время продолжится.

В течение последних трех месяцев доллар рос, но не так интенсивно, как в первом полугодии: к корзине из 10 основных валют он вырос только на 2,6% (по данным Bloomberg).

Аналитики Citigroup комментируют: слабые данные о занятости означают, что ЕЦБ и Банк Японии не смогут ждать, пока ФРС повысит процентные ставки, прежде чем принять дополнительные меры по стабилизации собственных валют. И чиновники ЕЦБ, и руководство японского регулятора уже публично высказывались о том, что рассматривают усиление их монетарного стимулирования, и без того беспрецедентное.