Золото резко подскочило после выхода американской статистики

Фьючерсы на золото живо отреагировали на «ужасную» (по словам экспертов) статистику по американской занятости. Похоже, трейдеры и инвесторы поверили в то, что ФРС может и дальше задержать повышение процентной ставки.

К 17.00 мск декабрьский фьючерс стоит $1 138,50 – это на 2,24% выше уровня открытия. Откровенно слабые payrolls, которые наблюдаются вот уже второй раз подряд, фактически спасли золото от самого крупного еженедельного падения за последние 7 месяцев. Статистика по занятости заставляет «золотых трейдеров» предположить, что ФРС отложит первое за 10 лет повышение своих процентных ставок до 2016 года. С учетом того, что payrolls — ключевой индикатор экономического здоровья США, их провисание уже на протяжении второго месяца подряд может заставить ФРС насторожиться.

Однако эксперты уже говорят, что в целом для золота еще не настало время для того, чтобы воссиять и надолго ухватить возрастающий тренд, ведь рост ставки не отменяется, а может быть, даже и не откладывается.