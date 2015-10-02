Марио Драги заявил, что стимулирующая политика ЕЦБ работает

В четверг на церемонии Global Citizen Awards в Нью-Йорке глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона становится более устойчивой, а рост экономики региона набирает обороты. Регулятор считает, что это и есть главные показатели того, что его монетарная политика работает. В частности, Драги сказал, что еврозона вернулась к «устойчивому росту под влиянием нашей монетарной политики».

ЕЦБ продолжает свою политику смягчения, выкупая каждый месяц облигации на сумму €60 млрд. Программа QE должна продлиться как минимум до сентября следующего года, хотя Драги и говорил, что центробанк будет делать больше, если инфляция будет снижаться.

Кстати, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступая раньше Драги, говорила, что именно он сделал все возможное, чтобы "поддержать Европу", ее единство и "защитить стабильность единой валюты".

На этой неделе Евростат опубликовал свежие отчеты, согласно которым ежегодная инфляция в еврозоне в сентябре была на 0,1% ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, а это угрожает эффективности программы по покупке облигаций.

Марио Драги отметил, что на еврозону приходится 17% мирового ВВП и 16% мировой торговли, поэтому очень важно поддержать еврозону во время неравномерного экономического роста в мире. "Прогресс, которого мы добились за последние три года по стабилизации и укреплению еврозоны, хорошо заметен", – заявил он.