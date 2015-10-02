Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Пятница, 2 октября

USD/JPY торгуется в консолидированном ключе вблизи отметки 120 на фоне выхода смешанных экономических данных в Японии. Индекс расходов домохозяйств был значительно выше ожидавшегося значения с показателем 2.5% против прогноза 0.5%. При этом, ставка безработицы была на уровне 3.4%, что несколько выше показателя предыдущего месяца – 3.3%. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметке 119.11 и 121.11, соответственно.

AUD/USD была слегка выше после публикации вчерашних данных в США по темпам роста промышленного производства. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM был на уровне 50.2 вместо ожидавшихся 50.6. Сегодня утром, Австралия опубликовала данные по объёму розничных продаж, которые вышли вровень с ожиданиями аналитиков – 0.4%. Текущие уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках 0.6979 и 0.7139, соответственно.

EUR/USD показала падение в преддверие выхода данных по рынку труда США. Значение NFP, которое будет оглашено позднее сегодня, будет являться критической новостью в вопросе поднятия ставки рефинансирования Федеральным Резервом США. На фоне этих ожиданий, доллар укреплялся сегодня ночью. Европейские данные сектора промышленного производства вышли вровень с ожиданиями экспертов в четверг со значением 52.0. Сегодняшние ключевые уровни поддержи и сопротивления – 1.1109 и 1.1296.

GBP/USD, вероятнее всего, будет торговаться весьма волатильно после существенных потерь, которые пара терпела на этой неделе. Неободряющие темпы роста ВВП Великобритании пошатнули курс фунта, чему не смог помочь даже положительный показатель роста промышленного сектора. Индекс деловой активности в строительном секторе будет опубликован уже совсем скоро. Пара торгуется в области 1.5150 с уровнями поддержки и сопротивления на отметках 1.5044 и 1.5270, соответственно.

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