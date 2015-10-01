Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Четверг, 1 октября

GBP/USD продолжила падение в среду на фоне выхода данных по ВВП Великобритании, которые были не столь ободряющими, как ожидалось экспертами. Предполагалось, что экономика Соединённого Королевства будет расти в темпе 2.6%, однако фактические данные указали на расширение всего на 2.4%, что создаёт дополнительное место для спекуляций Банка Англии по поводу курса монетарной политики. Позднее сегодня рынок будет следить за показателем индекса деловой активности в производственном секторе. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.4998 и 1.5248, соответственно.

EUR/USD была ниже ввиду публикации темпов роста инфляции, которые, к сожалению, были отрицательными со значением -0.1%. В то же время, на американской стороне, значение изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP вышло с показателем 200К против ожидавшихся 194К. Единая валюта торгуется в области 1.1142. Позднее сегодня, мы узнаем значение индекса деловой активности в производственном секторе евро зоны и аналогичный показатель из США от ISM. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.1057 и 1.1276, соответственно.

AUD/USD была выше ввиду ободряющих данных из производственного сектора Китая, где индекс PMI вышел со значением 49.8 вместо ожидавшихся 49.6. Аналогичный показатель от Caixin вышел вровень с ожиданиями. Австралийский индекс производственной активности AIG был немного выше значения предыдущего месяца. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 0.6965 и 0.7093, соответственно.

USD/JPY была выше сегодня утром ввиду обнародования значения индекса Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей, который был выше, чем было предсказано аналитиками. Однако, индекс настроения крупных производителей от Tankan был слегка ниже ожидавшегося значения. На данный момент пара торгуется в области 120.14. Завтра станут известны японские экономические данные, включая объём расходов домохозяйств, ставка безработицы, а также соотношение числа вакансий и соискателей. Важные уровни, на которые сегодня следует обратить внимание – это 119.12 для поддержки и 121.13 для сопротивления.

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