Инвестиционные банки переходят на алготрейдинг

Крупнейшие инвестиционные банки все чаще обращаются к алгоритмическому валютному трейдингу. После миллиардных штрафных выплат по обвинениям в том, что трейдеры пытались сфальсифицировать ключевые валютные показатели, банки все чаще обращаются к торговым роботам.Таким образом, алготрейдинг становится основным инструментом не только частных, но и институциональных трейдеров. Об этом вчера подробно писала газета The Wall Street Journal.

Традиционно валютными торгами в банках управляли люди: трейдеры, которые размещали заказы по телефону. Рост количества глобальных проверок на рынке Forex совпал с лавинообразным переходом инвестиционных банков на алгоритмический принцип трейдинга. Это обусловлено желанием банков оградить себя от любых неправомерных действий трейдеров, а еще — уменьшить риск ошибок в ручной обработке некоторых валютных сделок.

В 2016 году на алгоритмический трейдинг будет приходиться около трети от общего объема торгуемой валюты. Такой анализ торговых данных от крупнейших брокеров приводит GreySpark Partners. За последние десять лет алготрейдинг практически похоронил телефонные торги и «дожимает» неавтоматизированные электронные платформы, сделки на которых все еще обрабатывает человек.

Аналитик исследовательской компании Aite Group, Хавьер Пас, говорит: «Всего лишь год назад на автоматические ордера, размещенные менеджерами крупных фондов и другими институциональными инвесторами, приходилось не более 10 — 15% от общего торгового объема. Сейчас эта доля резко возрастает из-за пристального надзора регуляторов».

Международный Совет по финансовой стабильности установил в прошлом году новые принципы трейдинга, и эти принципы были взяты на вооружение инвестиционными банками. Совет по финансовой стабильности пытается реабилитировать репутацию отрасли, которая после череды многочисленных скандалов с махинациями выглядит слегка подмоченной.

Революционные изменения в структуре институционального форекс-трейдинга произошли после крупного международного скандала, связанного с фиксингом, в 2013 году. Тогда расследование доказало факт манипуляций трейдеров в крупнейших мировых инвестбанках. Штрафы в надзорные органы США и Великобритании составили более $10 млрд. Были уволены или отстранены от работы более трех десятков старших трейдеров, которые работали, главным образом, в Лондоне и Нью-Йорке. В настоящее время работа примерно по 90% фиксинговых ордеров ведется алгоритмически. Сравните с 5% до начала расследования.

Произошли серьезные изменения в том, каким образом большая часть банков выставляет фиксинговые ордера.

Зачастую управляющие компании размещают крупные форекс-ордера перед тем, как происходит ежедневный фиксинг, чтобы провести сделку по цене текущего дня. Старшие трейдеры крупных банков, зная об этом, раньше имели возможность договориться с коллегами: создавались специальные чаты, в которых трейдеры (зачастую даже конкурирующих банков) обсуждали между собой конфиденциальные поручения клиентов. В итоге в 16.00 по лондонскому времени фиксированная дневная ставка была сдвинута в нужную сторону, и клиент оказывался в проигрыше. В 2013 году валютные регуляторы обнаружили признаки сговора, а расследование его подтвердило.

В итоге сейчас банки все чаще выступают лишь в качестве посредников при передаче клиентского ордера на трейдинговой платформе — они не берут на себя сам риск сделки. Исполнение ордера оставляется алгоритмам, которые постоянно сканируют рынок на предмет лучшей доступной ставки по каждой валюте в любой момент времени. В обмен на предоставление клиентам доступа к их трейдинговому ПО, банки взимают фиксированную плату.

«Банки отходят от того, чтобы делать большую прибыль на трейдинге: сейчас они чаще просто предоставляют посреднические услуги», — говорят специалисты рынка