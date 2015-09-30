Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

Следите за главными экономическими новостями вместе с нами

Среда 30 сентября

AUD/USD была выше во время азиатской сессии и в настоящее время пара торгуется на уровне 0.7011. В августе, количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, упало на 6.9%, в то время, как ожидалось куда менее существенное сокращение в 2%. В то же время, объём жилищного кредитования вырос на 0.6% в предыдущем месяце, продолжая июльский темп. Количество разрешений на строительство частных домов выросло на 4.9% после падения на 3.5% в июле. Кредитование частного сектора выросло на 0.6% в августе, вместо 0.5%, ожидавшихся аналитиками. Уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках 0.6882 и 0.7041, соответственно.

EUR/USD торговалась в плоском ключе вблизи 1.1234. Трейдеры ожидают публикации значимых данных по темпу роста инфляции в евро зоне, чтобы получить дополнительные индикаторы прочности мировой экономики. Аналитики ожидают увидеть 0.1% прироста в этом месяце после аналогичного темпа роста в августе на 0.1%. На американской стороне, инвесторы будут следить за изменением числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также за выступлением председателя Федеральной резервной системы Д. Йеллен. Поддержка может быть встречена на уровне 1.1165, тогда как сопротивление, скорее всего, будет найдено в области 1.1367.

GBP/USD находится на уровне 1.5158 перед публикацией важных данных по ВВП Великобритании. Британский валовый продукт, как ожидается, вырастет на 2.6%, и, в случае превышения этого показателя, комитет Банка Англии по монетрной политике может начать более активное обсуждение поднятия ставки рефинансирования входе следующего года. Сентябрьский показатель индекса цен на жилье Nationwide был выше, нежели ожидалось, со значением 0.5% по сравнению с предсказанными 0.4%. Пара сможет найти поддержку на отметке 1.5025, тогда как сопротивление расположено на уровне 1.5255.

USD/JPY торгуется чуть ниже 119, так как японские данные сегодняшнего дня вышли в красном цвете. Объём промышленного производства упал на 0.5% в августе, вопреки ожидавшемуся темпу роста в 1%. Розничные продажи выросли на 0.8% в сопоставлении со значением этого же месяца прошлого года, однако, этот показатель всё равно был ниже прогнозируемоых 1.1%. Поддержка сможет быть найдена в области 118.43, а сопротивление - на 120.55.

Лучшие условия для старта на ECN только в Forex.ee! Зарегистрируй счёт сейчас и почувствуй разницу с первой сделки!

Ваш европейский ECN-брокер,

Forex

.

ee

.