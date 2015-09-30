Нефть дорожала во время американской сессии, но сейчас опять падает

К 8.40 мск фьючерсы на Brent с ноябрьской поставкой подешевели на 0,34% до $47,94 за баррель. WTI подешевела на 0,85% до $44,84. Ранее во время американской сессии на ожиданиях отчета по американским запасам от API черное золото дорожало: техасская марка — до $45,63, североморская — до 48,51.

Инвесторы надеялись на то, что еженедельные запасы снизились, но Американский институт нефти эти надежды не оправдал. По его данным, за прошедшую неделю количество нефти в запасниках выросло на 4,6 млн баррелей, что существенно превышает прогнозы аналитиков (к примеру, по опросам Reuter запасы должны были пополниться лишь на 102 000 баррелей).

Сегодня рынки ждут официальных данных по результатам еженедельной инвентаризации от Администрации Энергетической Информации.

Аналитики давно ждут, когда в США начнет снижаться добыча нефти вслед за снижением количества работающих буровых установок.

В связи с окончанием третьего квартала сегодня ожидается высокая волатильность на товарных рынках. Фьючерсы на американскую нефть за последний месяц снизились на 9%, Brent находится на пути к тому, чтобы окончить месяц падением почти на 12%.

Эксперты сомневаются, что в ближайшей перспективе сырье заметно подорожает, поскольку спрос замедляется сейчас и продолжит это делать в 2016 году. По некоторым оценкам, глобальное потребление ослабится на 1 — 1,5 млн баррелей в сутки.

В ближайшие полгода диапазон цены на Brent многие аналитики определяют между 45 и 55 долларами за баррель.