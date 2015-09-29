К вечеру рубль вышел в плюс, следуя за динамикой нефтяных котировок

Во вторник к середине дня российский рубль в парах с долларом и евро демонстрирует рост - после неуверенных колебаний сегодня утром. Каких-то неожиданных новостей, которые могли бы столкнуть рубль, с юбилейной Генассамблеи ООН не поступило, но нацвалюта все еще остается заложником динамики нефтяных цен. Последние, кстати, во вторник немного подросли.

К 16:42 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,82 (-0,45%), пара EUR/RUB — на уровне 73,85 (-0,98%). Курс доллара сегодня снижался до отметки 65,54 руб., курс евро — до 73,45 руб. Цена на нефть марки Brent к этому времени составляла $47,84 (+1,05%).

В первой половине вторника курс рубля стабилизировался, отыгрывая динамику нефтяного рынка. Сырьевой рынок сейчас в ожидании свежих данных от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) по запасам нефти в стране — отчет будет опубликован в среду. По прогнозам, запасы нефти в США за прошлую неделю упали на 0,457 млн баррелей.

Пара USD/RUB «зажата» в узком диапазоне 65-67, потому пробой любого из данных значений станет сигналом к началу нового краткосрочного тренда - в ближайшее время, скорее всего, данный пробой состоится, считает эксперт компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

На курсы этих валютных пар могут повлиять как очередная порция статистики из Китая, которая будет в четверг, так и выступление главы ФРС Джанет Йеллен в среду. Плюс еще в пятницу выйдут очередные данные по американскому рынку труда.



