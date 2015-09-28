В понедельник золото снижается, платина на 6,5-летнем минимуме

Сегодня фьючерсы на золото снизились: к 18.00 мск тройская унция с поставкой в декабре стоит $1133,90. Причина этому одна: надежда инвесторов на рост ставки ФРС. В свою очередь, эта надежда обусловлена двумя факторами. Во-первых, доллар находится вблизи к пятинедельному максимуму в ожидании payrolls (которые выйдут в пятницу), и во-вторых, в речи Уильяма Дадли сегодня прозвучала уверенность в том, что увеличение ставок состоится до конца 2015 года.

Впрочем, золото — не главный неудачник среди драгметаллов сегодня. Платина упала почти на 3% и находится на 6,5-летнем минимуме. Она стоит $921,45 за унцию (с поставкой в январе). На платину повлиял «дизельный скандал» с VW, который может сильно снизить спрос на дизельные автомобили в целом. Драгоценный металл используется в них при изготовлении катализаторов.

Аналитик Commerzbank Дэниел Бриземанн говорит: «Я бы не стал оценивать влияние этого скандала на среднесрочную перспективу платины, но прямо сейчас, конечно, происходит прямое давление. Мы должны быть готовы к новым порциям негативных новостей, которые могли бы снижать цену».