Цены на нефть снижаются в понедельник

Сегодня нефтяные цены идут вниз. Несмотря на падение буровой активности в США вот уже четвертую неделю подряд, в мире удерживаются низкие цены на нефть. Аналитики считают, что это происходит из-за слабых перспектив глобального экономического роста. К 11.22 мск фьючерс на Brent снизился на 0,67% до $48,30. WTI с поставкой в ноябре подешевела на 0,61% до $45,42.

Сегодня поступила очередная порция слабой статистики из Китая: чистая прибыль промышленных предприятий страны снизилась в августе на 8,8% в годовом выражении. Эксперты говорят: «Очевидно, что Азия не собирается расти, и это большая проблема для нефтяного рынка». Международный Валютный Фонд, вероятно, пересмотрит прогноз глобального экономического роста в сторону понижения, учитывая ухудшающуюся ситуацию на развивающихся рынках.

Кроме того, снижение буровой активности в США может и не снизить добычи: по оценкам Goldman Sachs, производство может вырасти на уже готовых скважинах и в 2015, и в 2016 гг.

Очевидно, основной драйвер цены на нефть на этой неделе — данные из США, особенно с учетом того, что Китай приближается к своим семидневным каникулам, которые начнутся 1 октября в честь национальных праздников.

В среду Администрация энергетической информации выпустит свой ежемесячный отчет по добыче нефти. Если в нем будут содержаться признаки роста производства, это надавит на WTI и на Brent. И, соответственно, наоборот: если рынки увидят, что низкие цены наконец-то сработали и добыча снижается, то нефть может пойти вперед.

Что касается спроса, то, по оценкам Barclays, сейчас одно из ярких пятен на рынке — Индия, которая увеличила свое потребление за минувшие семь месяцев на 7% (по сравнению с аналогичным периодом 2014 года).