Курс евро впервые в этом месяце упал ниже 73 руб.

В пятницу утром на валютных торгах Московской биржи впервые с 1 сентября курс евро упал ниже 73 руб. - российскую валюту поддерживает рост нефтяных цен и снижение единой европейской валюты против доллара на рынке форекс. К 11:25 мск пара EUR/RUB торговалась на уровне 72,961 (-1,81%), тогда как на предыдущей сессии закрылась на отметке 74,3. Курс доллара при этом упал до 65,52 руб., потеряв 0,86%.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" говорят, что укрепление рубля к доллару и евро сегодня связано с ростом мировых цен нефти, а также с улучшением настроений на мировых фондовых рынках, в том числе на российском.

Цены на нефть растут вторую сессию подряд и завершают неделю в плюсе: Brent выросла на 0,31%, WTI – на 0,8%.

В то же время сильное падение евро к рублю объясняется ростом доллара относительно 15 из 16 основных мировых валют в ожидании повышения процентных ставок ФРС. Регулятор готовится повысить стоимость кредитования в 2015 году, заявила председатель Джанет Йеллен накануне. "Большинство моих коллег и я полагаем, что повышение ставки по федеральным кредитным средствам будет уместным до конца текущего года", - сказала она.

Пара EUR/USD в 11:28 мск торговался на уровне 1,1137 (-0,84%).