Число заявок на пособие по безработице в США оказалось ниже прогнозов

Сегодня Министерство труда США опубликовало данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю — их число выросло на 3 тыс. - с 264 тыс. до 267 тыс., в то время как аналитики ожидали повышения на 8 тыс. - до 272 тыс.

Число заявок находится ниже 300 тыс. уже полгода, что, по мнению экспертов, может являться показателем устойчивости американского рынка труда. Высокий спрос на продукцию и услуги американских компаний дает возможность сохранять рабочие места, причем растет также и число открываемых вакансий.

Тем временем количество продолжающих получать пособие сократилось на 1 тыс. - до 2,242 млн человек, предыдущий показатель пересмотрен до 2,243 млн с 2,237 млн. В августе в США количество рабочих мест выросло на 173 тыс. - самыми низкими темпами с марта 2015 года.

На фоне выхода отчетов доллар продолжил падение, пара EUR/USD торговалась к 16:36 мск на уровне 1,1263 (+0,69%).