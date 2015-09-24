Китайские регуляторы твердят, что их статистика точна и логична

Обвинения в том, что власти Китая нарочно завышают статистические показатели, возмутили членов китайского регулятора. Главный экономический планировщик Китая защищает точность статистики, а претензии об искажении данных о росте Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) назвала "логически неправильными" и "ненадежными".

По официальным данным, экономика Китая в первой половине года выросла на 7%, что в принципе соответствует цели властей, но некоторые аналитики уверены, что реальный рост был ниже — примерно 5,6%. В NDRC, в свою очередь, говорят, что сомнения в точности китайских данных были постоянно, потому что в стране еще идут реформы к повышению открытости экономики.

В опровержение претензий о том, что рост ВВП завышается на 1-2 процентных пункта, NDRC заявила, что спад импортных цен имеет ограниченное влияние на расчет ВВП Китая и сейчас страна опирается на сектор услуг, который потребляет меньше глобальных товаров. Таким образом, различные показатели (например, использование электроэнергии и объем железнодорожных перевозок) стали не такими информативными, потому что сфера услуг потребляет меньше энергии и требует меньше товаров. И получается, что темпы роста экономики на уровне 7% опираются в основном на стабильные экономические основы - рост потребления, восстановление инвестиций и экспорта, а также устойчивый рынок труда, говорят в NDRC.

Кстати, регулятор раньше уже говорил, что китайское правительство имеет множество вариантов для достижения своего годового прогноза в 7%. Может быть, этот момент и станет в будущем новым поводом для споров среди аналитиков.

Но по факту рынок недвижимости замедляется, внешний спрос падает, а экономика Китая находится на пути к существенному замедлению темпов роста. Кроме того, волатильность на рынке капитала этим летом, девальвация валют и падение мировых цен оказывают давление на перспективы роста.



