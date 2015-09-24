Золото дорожает перед выходом американских отчетов и выступлением Йеллен

В четверг днем фьючерсы на золото поднимаются в цене, инвесторы готовятся к речи главы ФРС Джанет Йеллен (запланирована на конец сессии), способной внести дополнительную ясность о решении банка оставить ставки без изменений. Так, к 12:19 мск фьючерсы на золото с поставкой в ​​декабре подорожали на 0,31% - до $1135 за тройскую унцию. Вчера цены к концу торгов были на уровне $1131,5.

Кроме речи Йеллен сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на нескольких американских отчетах, среди которых - данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, отчеты по объемам заказов на товары длительного пользования и объемам продаж жилья на первичном рынке недвижимости. Свежие данные покажут, насколько прочно восстанавливается экономика и дадут основания делать новые прогнозы о сроках подъема процентных ставок.

Медь сегодня выросла на 0,47% - до $2,306 за фунт. В начале сессии фьючерсы на медь упали до трехнедельного минимума в $2,294, так как аппетит на красный металл подорвался из-за опасений по поводу здоровья экономики Китая. Данные, вышедшие в среду, показали, что производственная активность в Китае упала самыми быстрыми темпами из-за мирового финансового кризиса, испортив прогнозы спроса на промышленный металл. Предварительное значение PMI Китая от Caixin упало в сентябре до 47 пунктов.

Фьючерсы на серебро подорожали на 0,24% - до отметки $14,825 за тройскую унцию.